Ученые утверждают, что растения обладают определенным интеллектом и могут «решать проблемы»

В новом исследовании указано, что растения могут определять, когда соседнее растение подвергается нападению насекомых, и приспосабливаться, чтобы оградить себя от подобной угрозы.

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Ученые в последнем исследовании обнаружили, что растения могут обладать определенным интеллектом. Об этом сообщает Daily Mail.

Новая информация опровергает традиционное представление о том, что разумными могут считаться только организмы с центральной нервной системой. Теперь ученые предлагают считать интеллектом также способность решать проблемы, например эффективно адаптироваться к угрозам окружающей среды.

В научной работе, опубликованной в журнале Plant Signaling & Behaviour, говорится, что растения могут определять, когда соседнее растение подвергается нападению насекомых, и приспосабливаться, чтобы оградить себя от подобной угрозы.

«Существует более 70 определений интеллекта, и даже в рамках одной научной отрасли нет согласия по поводу того, что это такое», — отметил профессор Андре Кесслер, эколог и эволюционный биолог из Корнельского университета и автор исследования

Такое отсутствие единого консенсуса открывает возможность считать поведение растений разумным.

Предыдущие исследования показали, что растения издают высокочастотные звуки, когда испытывают стресс, что позволяет предположить, что это своеобразная форма коммуникации. Также было отмечено, что растения умеют считать, принимать решения, узнавать родственников и запоминать события. Последние результаты наблюдений, полученные при изучении золотушника, еще больше иллюстрируют этот потенциальный интеллект.

Золотарники, растущие в Северной Америке, Европе и Азии, при нападении жуков выделяют химический сигнал, сообщая насекомому, что растение повреждено и непригодно для питания. Этот химический сигнал, представляющий собой тип летучих органических соединений (ЛОС), затем оказывается соседними золотушниками, побуждая их активировать аналогичные защитные механизмы, чтобы отпугнуть жуков.

«Это полностью соответствует нашему определению интеллекта, — объяснил Кесслер, — в зависимости от информации, получаемой растением из окружающей среды, она меняет свое стандартное поведение».

Эксперименты, проведенные в 2021 году, показали, что золотушник также способен ощущать более высокие коэффициенты дальнего красного света, отраженного от листьев соседних растений, что влияет на их рост. Когда соседние растения обнаруживают, что съеденный золотушник, они реагируют на это ускоренным ростом и выделением большего количества защитных химических веществ. Кроме того, растения могут «ощутить» химические сигналы, указывающие на присутствие вредителей, что позволяет предугадать будущие угрозы и реагировать соответствующим образом.

Однако концепция интеллекта растений не нова. Так, биолог Фрэнк Б. Солсбери еще в 1973 году в своей книге «Растительный мир» предположил, что растения могут иметь некую форму «сознания».

Недавно возникла научная отрасль нейробиологии растений, которая предполагает наличие у растений структур, аналогичных нервной системе животных. К примеру, некоторые белки в них функционируют аналогично нейронным сетям животных, обеспечивая сложную передачу сигналов и адаптивные реакции.

Применение этих исследований в практике может иметь значительные последствия для сельского хозяйства. Поняв, как растения передают сигналы и адаптируются к стрессу, ученые смогут разработать культуры, более устойчивые к вредителям и изменениям окружающей среды, что в перспективе снизит потребность в химических пестицидах и повысит продовольственную безопасность.

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