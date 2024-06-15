Всех бытовых потребителей отсоединят от линий питания критической инфраструктуры — Госэнергонадзор

В Украине обновят перечень объектов, не подлежащих отключению электроэнергии.

Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список не подлежащих отключениям объектов. В частности, всех бытовых потребителей хотят отсоединить от линий питания критической инфраструктуры.

«Госэнергонадзор совместно с операторами системы распределения и военно-гражданскими администрациями осуществляют инвентаризацию подключений к электросетям объектов критически важной инфраструктуры. По результатам будет обновлен перечень объектов, не подлежащих обесточению», - сообщил глава инспекции Руслан Слободян в эфире телемарафона.

По его словам, от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители.

«Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в список критически важных объектов», – пояснил он.

При этом потребители, которые могут быть задействованы в графиках почасовых отключений, могут присоединить к другим линиям.

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