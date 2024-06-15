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Усіх побутових споживачів від’єднають від ліній живлення критичної інфраструктури — Держенергонагляд

13:21, 15 червня 2024
В Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають відключенням електроенергії.
Усіх побутових споживачів від’єднають від ліній живлення критичної інфраструктури — Держенергонагляд
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Державна інспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об'єктів, які не підлягатимуть відключенням. Зокрема, всіх побутових споживачів хочуть від'єднати від ліній живлення критичної інфраструктури.

«Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню», - зазначив очільник інспекції Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

За його словами, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі.

«Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів», – пояснив він.

При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, можуть приєднати до інших ліній.

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