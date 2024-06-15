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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі повідомив, що не братиме участь у Саміті миру і назвав причину

13:03, 15 червня 2024
Рафаель Маріано Гроссі заявив, що рішення не брати безпосередню участь у саміті є прагненням МАГАТЕ «не змішувати політичні міркування з технічною роботою».
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі повідомив, що не братиме участь у Саміті миру і назвав причину
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Як відомо, 15 червня у Швейцарії розпочнеться дводенний Глобальний саміт миру, який присвячений обговоренню української формули миру. У заході візьмуть участь 92 країни, майже 60 з них – на найвищому рівні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі не братиме участь у першому Саміті миру, який стартує у суботу в швейцарському Бюргенштоці, оскільки не хоче змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства. Про це він сказав у коментарі «Укрінформу».

«Ні, я не братиму безпосередньої участі», - сказав Гроссі.

За його словами, таке рішення не брати безпосередню участь у саміті є прагненням МАГАТЕ «не змішувати політичні міркування з технічною роботою».

«У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там», - сказав Гроссі.

Також гендиректор МАГАТЕ вказав на те, що «був на зв'язку» у процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

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