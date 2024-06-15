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Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил, что не будет участвовать в Саммите мира и назвал причину

13:03, 15 июня 2024
Рафаэль Мариано Гросси заявил, что решение не принимать непосредственное участие в саммите является стремлением МАГАТЭ «не смешивать политические соображения с технической работой».
Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил, что не будет участвовать в Саммите мира и назвал причину
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Как известно, 15 июня в Швейцарии начнется двухдневный Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской формулы мира. В мероприятии примут участие 92 страны, почти 60 из них – на самом высоком уровне.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси не будет участвовать в первом саммите мира, который стартует в субботу в швейцарском Бюргенштоке, поскольку не хочет смешивать политические аспекты с технической работой агентства. Об этом он сказал в комментарии «Укринформу».

«Нет, я не буду принимать непосредственное участие», - сказал Гросси.

По его словам, такое решение не принимать непосредственное участие в саммите является стремлением МАГАТЭ «не смешивать политические соображения с технической работой».

«В рамках очень осторожного подхода и недопущения смешивания политических соображений с нашей технической работой мы не собираемся присутствовать там», - сказал Гросси.

Также гендиректор МАГАТЭ отметил, что «был на связи» в процессе подготовки саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также провел встречу на этой неделе с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.

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