Федор Вениславский: Украинцы за границей могут стать на военный учет через дипломатическое учреждение

Украинцы за границей могут встать на учет через дипломатическое учреждение.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин предусмотрел, что украинцы, снятые с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, смогут подать заявление о взятии на военный учет через заграничное дипломатическое учреждение без необходимости личной явки в ТЦК. Однако – при определенных условиях.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что украинцы за границей могут встать на военный учет через дипломатическое учреждение.

«В постановлении правительства предусмотрено, что это можно сделать либо лично, явившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, либо через дипломатическое учреждение, написав заявление в произвольной форме, предоставив копию первой страницы паспорта. А уже дальше дипломатическое учреждение Украины может подать [документы] в соответствующие территориальные центры», — сказал он в эфире Radio NV.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие наказания предусмотрены за нарушение военного учета и закона о мобилизации

Также сообщалось, что Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег».

Добавим, ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК – не может вручать повестки.

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