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В Киеве 14-летний подросток избил беспомощного пенсионера

13:39, 15 июня 2024
На мать подростка сотрудники полиции составили административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В Киеве 14-летний подросток избил беспомощного пенсионера
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В Киеве полицейские составили протокол на родителей 14-летнего подростка, который из-за неприязненных отношений ударил беспомощного пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Видео инцидента было распространено в социальных сетях. На нем несовершеннолетний в подъезде многоэтажки провоцирует конфликт с пожилым мужчиной и бьет его ногой.

Правоохранители установили лиц, находившихся на видео. Как выяснилось, молодой человек проживает в одном доме с дедушкой и пренебрежительно относится к нему.

«Увидев мужчину на лестничной площадке, подросток начал выгонять пенсионера на улицу и ударил его ногой. Событие на камеру снимала подруга несовершеннолетнего, после чего видео стало достоянием соцсетей», – заявили в полиции.

Ювенальные полицейские пригласили 14-летнего киевлянина вместе с родителями в управление полиции для объяснений.

На мать подростка сотрудники полиции составили административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Решение об ответственности будет принимать суд.

В полиции добавили, что информацию о нарушителе полицейские передали в социальные службы и учебное заведение с целью проведения дальнейшей воспитательной работы.

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