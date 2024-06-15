У Києві 14-річній підліток побив безпорадного пенсіонера

На матір підлітка співробітники поліції склали адміністративний матеріал за неналежне виконання батьківських обов’язків.

У Києві поліцейські склали протокол на батьків 14-річного підлітка, який через неприязні стосунки вдарив безпорадного пенсіонера. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Відео інциденту було поширено у соціальних мереж. На ньому неповнолітній у під’їзді багатоповерхівки провокує конфлікт з літнім чоловіком та б’є його ногою.

Правоохоронці встановили осіб, які були на відео. Як з’ясувалось, юнак проживає в одному будинку з дідусем та зневажливо ставиться до нього.

«Побачивши чоловіка на сходовому майданчику, підліток почав виганяти пенсіонера на вулицю та вдарив його ногою. Подію на камеру фільмувала подруга неповнолітнього, після чого відео стало надбанням соцмереж», - заявили у поліції.

Ювенальні поліцейські запросили 14-річного киянина разом з батьками до управління поліції для надання пояснень.

На матір підлітка співробітники поліції склали адміністративний матеріал за неналежне виконання батьківських обов’язків. Рішення щодо відповідальності прийматиме суд.

У поліції додали, що інформацію стосовно порушника поліцейські передали до соціальних служб та навчального закладу, з метою проведення подальшої виховної роботи.

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