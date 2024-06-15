Практика судів
  1. В Україні

Саміт миру в Швейцарії суттєво наблизить реалізацію Української формули миру, — Олександр Корнієнко

12:09, 15 червня 2024
Перший віцеспікер парламенту наголосив, що Україні та світові потрібен лише справедливий мир.
Саміт миру в Швейцарії суттєво наблизить реалізацію Української формули миру, — Олександр Корнієнко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глобальний саміт миру суттєво наблизить реалізацію Української формули миру. На цьому наголосив перший заступник Голови Верховної РадиОлександр Корнієнко.

«Будь-який мир не потрібен ні нам, ні світові. Лише справедливий. Адже тільки він здатний зупинити агресію, запровадити безпекову стабільність та дати чіткий сигнал будь-кому, хто захоче повторити жахіття, що зло не залишається безкарним і безвідповідальним», — зазначив перший віцеспікер.

За його словами, росія намагалась зірвати Глобальний саміт миру, але не вдалося – понад 90 країн-учасниць, серед яких представники Африки, що дуже важливо.

«Володимир Зеленський особисто провів 50 телефонних розмов із лідерами країн. Відбувалася потужна командна робота, щоб 15-16 червня мати змогу розробити умови, які не дозволять агресору диктувати свої правила. Команда Офісу Президента України на чолі з Андрієм Єрмаком провела блискучу, більш ніж піврічну підготовку», – акцентував перший віцеспікер парламенту.

Він наголосив: українці найбільше хочуть миру і жити в спокої, в своїй країні, в своїх домівках, за своїми правилами.

«Саміт миру суттєво наблизить реалізацію Формули миру», – резюмував Корнієнко.

Нагадаємо, 15 червня стартує дводенний Глобальний саміт миру, який присвячений обговоренню Української формули миру. 

У заході візьмуть участь 92 країни, майже 60 з них – на найвищому рівні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадська рада доброчесності може надати негативні висновки до 80% кандидатів на посади суддів апеляційних судів – ВККС

Негативні висновки ГРД ВККС доведеться розглядати на пленарних засіданнях, що позначиться на строках проведення конкурсу.

Відомості про надання відстрочки через Портал Дія будуть відображатися у електронному військово-обліковому документі

За заявою працівника в електронній формі, поданою засобами Порталу Дія, буде формуватися витяг про бронювання військовозобов’язаного, який є документом, що підтверджує надання відстрочки.

Депутати вирішили повернутися до ідеї створення повноцінного суду присяжних в Україні

Парламентські комітети з питань правової політики та з питань правоохоронної діяльності провели круглий стіл, де обговорили створення повномасштабного суду присяжних, однак звідки планують брати на це кошти – поки невідомо.

Новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування: кого можуть мобілізувати в судах, ВККС та ВРП

Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних в судах, КСУ, ВРП та ВККС – бронюванню підлягають не усі працівники патронатної служби, а держслужбовці – на 50%

Приміщень для розміщення дисциплінарних інспекторів досі немає, для їх ремонту потрібно багато часу і десятки мільйонів – Рада правосуддя

Вища рада правосуддя поки що не може самостійно вирішити проблему з розміщенням Служби дисциплінарних інспекторів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси