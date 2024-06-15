Саміт миру в Швейцарії суттєво наблизить реалізацію Української формули миру, — Олександр Корнієнко

Перший віцеспікер парламенту наголосив, що Україні та світові потрібен лише справедливий мир.

Глобальний саміт миру суттєво наблизить реалізацію Української формули миру. На цьому наголосив перший заступник Голови Верховної РадиОлександр Корнієнко.

«Будь-який мир не потрібен ні нам, ні світові. Лише справедливий. Адже тільки він здатний зупинити агресію, запровадити безпекову стабільність та дати чіткий сигнал будь-кому, хто захоче повторити жахіття, що зло не залишається безкарним і безвідповідальним», — зазначив перший віцеспікер.

За його словами, росія намагалась зірвати Глобальний саміт миру, але не вдалося – понад 90 країн-учасниць, серед яких представники Африки, що дуже важливо.

«Володимир Зеленський особисто провів 50 телефонних розмов із лідерами країн. Відбувалася потужна командна робота, щоб 15-16 червня мати змогу розробити умови, які не дозволять агресору диктувати свої правила. Команда Офісу Президента України на чолі з Андрієм Єрмаком провела блискучу, більш ніж піврічну підготовку», – акцентував перший віцеспікер парламенту.

Він наголосив: українці найбільше хочуть миру і жити в спокої, в своїй країні, в своїх домівках, за своїми правилами.

«Саміт миру суттєво наблизить реалізацію Формули миру», – резюмував Корнієнко.

Нагадаємо, 15 червня стартує дводенний Глобальний саміт миру, який присвячений обговоренню Української формули миру.

У заході візьмуть участь 92 країни, майже 60 з них – на найвищому рівні.

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