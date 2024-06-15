Саміт миру в Швейцарії суттєво наблизить реалізацію Української формули миру, — Олександр Корнієнко

Глобальний саміт миру суттєво наблизить реалізацію Української формули миру. На цьому наголосив перший заступник Голови Верховної РадиОлександр Корнієнко.
«Будь-який мир не потрібен ні нам, ні світові. Лише справедливий. Адже тільки він здатний зупинити агресію, запровадити безпекову стабільність та дати чіткий сигнал будь-кому, хто захоче повторити жахіття, що зло не залишається безкарним і безвідповідальним», — зазначив перший віцеспікер.
За його словами, росія намагалась зірвати Глобальний саміт миру, але не вдалося – понад 90 країн-учасниць, серед яких представники Африки, що дуже важливо.
«Володимир Зеленський особисто провів 50 телефонних розмов із лідерами країн. Відбувалася потужна командна робота, щоб 15-16 червня мати змогу розробити умови, які не дозволять агресору диктувати свої правила. Команда Офісу Президента України на чолі з Андрієм Єрмаком провела блискучу, більш ніж піврічну підготовку», – акцентував перший віцеспікер парламенту.
Він наголосив: українці найбільше хочуть миру і жити в спокої, в своїй країні, в своїх домівках, за своїми правилами.
«Саміт миру суттєво наблизить реалізацію Формули миру», – резюмував Корнієнко.
Нагадаємо, 15 червня стартує дводенний Глобальний саміт миру, який присвячений обговоренню Української формули миру.
У заході візьмуть участь 92 країни, майже 60 з них – на найвищому рівні.
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