Саммит мира в Швейцарии существенно приблизит реализацию Украинской формулы мира, — Александр Корниенко

Первый вицеспикер парламента подчеркнул, что Украине и миру нужен только справедливый мир.

Глобальный саммит мира значительно приблизит реализацию Украинской формулы мира. Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

«Любой мир не нужен ни нам, ни миру. Только справедлив. Ведь только он способен остановить агрессию, ввести стабильность безопасности и дать четкий сигнал любому, кто захочет повторить ужасы, что зло не остается безнаказанным и безответственным», — отметил первый вице-спикер.

По его словам, Россия пыталась сорвать Глобальный саммит мира, но не удалось - более 90 стран-участниц, среди которых представители Африки, что очень важно.

Владимир Зеленский лично провел 50 телефонных разговоров с лидерами стран. Состоялась мощная командная работа, чтобы 15-16 июня иметь возможность разработать условия, которые не позволят агрессору диктовать свои правила. Команда Офиса Президента Украины во главе с Андреем Ермаком провела блестящую, более чем полугодовую подготовку», – акцентировал первый вице-спикер парламента.

Он подчеркнул: украинцы больше всего хотят мира и жить в покое, в своей стране, в своих домах, по своим правилам.

«Саммит мира существенно приблизит реализацию Формулы мира», – резюмировал Корниенко.

Напомним, 15 июня начнется двухдневный Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению Украинской формулы мира.

В мероприятии примут участие 92 страны, почти 60 из них – на самом высоком уровне.

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