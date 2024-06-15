Федір Веніславський: Українці за кордоном можуть стати на військовий облік через дипломатичну установу

Українці за кордоном можуть стати на облік через дипломатичну установу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін передбачив, що українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зможуть подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК. Однак – за певних умов.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що українці за кордоном можуть стати на військовий облік через дипломатичну установу.

«В постанові уряду передбачено, що це можна зробити або особисто, з’явившись у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, або через дипломатичну установу, написавши заяву в довільній формі, надавши копію першої сторінки паспорта. А вже далі дипломатична установа України може подати [документи] до відповідних територіальних центрів», — сказав він в ефірі Radio NV.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, які покарання передбачені за порушення військового обліку та закону про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що дані про несплачений ухилянтом штраф та відкрите виконавче провадження будуть відображатися в Реєстрі «Оберіг».

Додамо, ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.