Землю накрыла мощная магнитная буря

В субботу, 15 июня, Землю накрыла очередная мощная магнитная буря. Об этом сообщил Meteoagent.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу, который варьируется от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и большее ее влияние на людей и технику.
Сегодня солнечная активность фиксируется с К-индексом 5, что свидетельствует о высоком магнитном возмущении, влияющем на самочувствие людей.
В воскресенье, 16 июня, ожидается магнитная буря с К-индексом 4 (средний уровень).
Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
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