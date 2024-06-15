Землю накрыла мощная магнитная буря

15 июня Землю накрыла магнитная буря.

Фото: misto.vn.ua

В субботу, 15 июня, Землю накрыла очередная мощная магнитная буря. Об этом сообщил Meteoagent.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу, который варьируется от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и большее ее влияние на людей и технику.

Сегодня солнечная активность фиксируется с К-индексом 5, что свидетельствует о высоком магнитном возмущении, влияющем на самочувствие людей.

В воскресенье, 16 июня, ожидается магнитная буря с К-индексом 4 (средний уровень).

Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

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