Трагедія у Києві: 15-річний хлопець випав із багатоповерхівки

Тіло підлітка без ознак життя виявили місцеві жителі.

14 червня у Дніпровському районі столиці з багатоповерхового будинку випав хлопець. Від отриманих травм він загинув на місці інциденту.

Як повідомив офіційний сайт поліції Києва, мешканці будинку повідомили, що у дворі вони виявили тіло підлітка без ознак життя, який, ймовірно розбився внаслідок падіння.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини падіння неповнолітнього з багатоповерхового будинку.

«Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації», - заявили у поліції.

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