Компанія OpenAI розглядає можливість зміни структури управління на комерційну

Компанія, що займається розробками в галузі штучного інтелекту, розглядає декілька варіантів реструктуризації і кінцевий може мати інший вигляд.

Компанія OpenAI, що займається розробками в галузі штучного інтелекту, розглядає можливість зміни структури управління на комерційну, яка не контролюватиметься некомерційною радою директорів. Про це гендиректор OpenAI Сем Альтман повідомив деяким акціонерам, передає The Information.

Так, одним із можливих варіантів переформатування OpenAI, яку розглядає рада директорів, є перехід на формат комерційної благодійної організації.

За інформацією, компанія розглядає декілька варіантів реструктуризації і кінцевий може мати інший вигляд.

«Ми як і раніше зосереджені на створенні ШІ, який приносить користь усім. Некомерційна організація є основою нашої місії і буде існувати й надалі», — зазначив Альтман у коментарі для Reuters.

Раніше повідомлялося, що OpenAI розпочала навчання нової моделі штучного інтелекту, яка «здатна міркувати і планувати».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.