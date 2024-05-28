OpenAI розпочала навчання нової моделі штучного інтелекту, яка «здатна міркувати і планувати»

Нова модель штучного інтелекту називатиметься GPT-5.

Компанія OpenAI (розробник чат-бота ChatGPT) повідомила, що розпочала навчання нової моделі штучного інтелекту. Вона називатиметься GPT-5.

Компанія очікує, що «результуючі системи виведуть нас на новий рівень можливостей» на шляху до універсального ШІ.

Як зазначало раніше видання Financial Times, OpenAI наближається до випуску нової ШІ-моделі, яка буде здатна міркувати і планувати.

Вказується, що ця здатність - важливий елемент у контексті розробки штучного інтелекту.

Водночас компанія заснувала комітет із безпеки, який даватиме рекомендації раді директорів щодо критично важливих рішень стосовно її проєктів і діяльності в цій сфері.

У найближчі 90 днів він оцінюватиме процеси OpenAI і вжиті нею заходи захисту, після чого компанія опублікує інформацію про прийняті до виконання рекомендації.

«Ми пишаємося тим, що розробляємо і випускаємо моделі, які є лідерами в галузі як з погляду умінь, так і з погляду безпеки, але водночас вітаємо активне обговорення в цей важливий момент», - йдеться в її повідомленні.

Раніше стало відомо, що нідерландські вчені створили штучний інтелект, який може розпізнати сарказм.

Також вчені з’ясували, що штучний інтелект здатен до обману.

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