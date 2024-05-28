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OpenAI приступила к обучению новой модели искусственного интеллекта, которая «способна рассуждать и планировать»

22:55, 28 мая 2024
Новая модель искусственного интеллекта будет называться GPT-5.
OpenAI приступила к обучению новой модели искусственного интеллекта, которая «способна рассуждать и планировать»
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Компания OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) сообщила, что начала обучение новой модели искусственного интеллекта. Она будет называться GPT-5.

Компания ожидает, что «результирующие системы выведут нас на новый уровень возможностей» на пути к универсальному ИИ.

Как отмечало ранее издание Financial Times, OpenAI приближается к выпуску новой ИИ-модели, способной рассуждать и планировать.

Указывается, что эта способность – важный элемент в контексте разработки искусственного интеллекта.

В то же время компания учредила комитет по безопасности, который будет давать рекомендации совету директоров по критически важным решениям относительно его проектов и деятельности в этой сфере.

В ближайшие 90 дней он будет оценивать процессы OpenAI и принятые ею меры защиты, после чего компания опубликует информацию о принятых для выполнения рекомендациях.

«Мы гордимся тем, что разрабатываем и выпускаем модели, являющиеся лидерами в отрасли как с точки зрения умений, так и с точки зрения безопасности, но приветствуем активное обсуждение в этот важный момент», - говорится в ее сообщении.

Ранее стало известно, что нидерландские ученые создали искусственный интеллект, способный распознать сарказм.

Также ученые выяснили, что искусственный интеллект способен к обману.

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