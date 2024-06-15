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Хто має право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

22:23, 15 червня 2024
На відміну від допомоги на оздоровлення, виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань не є обов’язковою.
Хто має право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, хто має право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та чи є вона обов’язковою виплатою.

Право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, визначене законодавством, є у держслужбовців і посадовців держорганів, органів місцевого самоврядування, обслуговуючі робітники держорганів і ОМС, військовослужбовців, працівників сфери культури, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, а також медиків.

Виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань для посадових осіб та службовців ОМС передбачена підпунктом 3 пункту 2 Постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

На відміну від допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань не є обов’язковою. Право приймати рішення про її надання працівникам ОМС надано керівнику відповідного ОМС. Він приймає таке рішення виходячи з обставин, викладених у заяві працівника (лист Мінсоцполітики від 16.10.2009 р. № 620/13/84-09).

Конкретних підстав надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у нормативних документах немає, хоча вони можуть бути визначені колективним договором. Вагомість підстав визначає сам керівник.

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань надається окремому працівнику на підставі його заяви, за власним рішенням керівника. Вона не входить до заробітної плати згідно Інструкції зі статистики заробітної плати від 13.01.2004 р. № 5, хоча й виплачується за рахунок фонду оплати праці установи.

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