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Через війну інсульти «помолодшали» на 10-15 років, — Віктор Ляшко

22:45, 15 червня 2024
Наразі інсульт діагностують у 30-річних пацієнтів, хоча раніше хворобу виявляли у пацієнтів від 45 років.
Через війну інсульти «помолодшали» на 10-15 років, — Віктор Ляшко
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Через війну та стреси інсульти в Україні «помолодшали» на 10-15 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшкопередає «Інтерфакс-Україна».

«Я можу зараз зайти в дискусію і показати цифри зростання інсультів, до чого призводять саме стресові ситуації, в яких ми перебуваємо. Ми вже сьогодні можемо підтвердити дослідження минулих років, що в країні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років», - сказав він.

Міністр додав, що «такі захворювання отримує зовсім інша вікова категорія». Наразі інсульт діагностують у 30-річних пацієнтів, хоча раніше хворобу виявляли у пацієнтів від 45 років. Водночас найвищу смертність від інсультів спостерігали у людей 80 років і старших.

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