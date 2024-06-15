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Улицы превратились в реки и открылись гейзеры: Киев снова ушел под воду, видео

16:03, 15 июня 2024
В столице на некоторых улицах из-за воды сорвало асфальт.
Улицы превратились в реки и открылись гейзеры: Киев снова ушел под воду, видео
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В субботу, 15 июня, в Киеве прошел сильный дождь, из-за которого затопило некоторые улицы. Видео столичного потопа опубликовали местные жители в соцсетях.

Отмечается, что на Олимпийской из-под земли начали бить два гейзера. Также из-з воды там сорвало часть асфальтного покрытия.

Кроме того, некоторые улицы сильно затопило.

Как видно на видео, из-за большого количества воды на улицах трудно передвигаться.

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