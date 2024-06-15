Вулиці перетворилися на річки та відкрилися гейзери: Київ знову пішов під воду, відео

У столиці на деяких вулицях через воду зірвало асфальт.

У суботу, 15 червня, у Києві пройшов сильний дощ, через який затопило вулиці. Відео столичного потопу опублікували місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що на Олімпійській з-під землі почали бити два гейзери. Також через воду там зірвало частину асфальтного покриття.

Крім того, низку вулиць столиці сильно затопило.

Як видно на відео, через велику кількість води на вулицях важко пересуватись.

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