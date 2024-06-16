В Киевской области судили мужчину за злостное уклонение от уплаты алиментов на сына

Мужчине назначили общественные работы.

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Бориспольский горрайонный суд информирует об осуждении мужчины за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Органом досудебного расследования установлено, что по делу №359/4194/24 гражданин совершил злостное уклонение от уплаты установленных решением суда средств (алиментов) на содержание малолетнего сына, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 164 УК Украины.

Рассмотрение обвинительного акта осуществлено на основании ст. 381, 382 УПК Украины в порядке упрощенного производства без проведения судебного разбирательства в судебном заседании при отсутствии участников судебного производства.

За совершение уголовного правонарушения суд назначил обвиняемому наказание в виде общественных работ на срок 80 часов.

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