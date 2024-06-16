В Киевской области судили мужчину за злостное уклонение от уплаты алиментов на сына

Бориспольский горрайонный суд информирует об осуждении мужчины за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Органом досудебного расследования установлено, что по делу №359/4194/24 гражданин совершил злостное уклонение от уплаты установленных решением суда средств (алиментов) на содержание малолетнего сына, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 164 УК Украины.
Рассмотрение обвинительного акта осуществлено на основании ст. 381, 382 УПК Украины в порядке упрощенного производства без проведения судебного разбирательства в судебном заседании при отсутствии участников судебного производства.
За совершение уголовного правонарушения суд назначил обвиняемому наказание в виде общественных работ на срок 80 часов.
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