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НБУ випустив нові монети – який номінал та як виглядають, фото

21:24, 18 червня 2024
Монети присвячені донорам крові: з нейзильберу має номінал 5 гривень, зі срібла – 10 гривень.
НБУ випустив нові монети – який номінал та як виглядають, фото
Джерело фото: НБУ
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Нацбанк презентував нові пам’ятні монети «Крапля життя». Вони присвячені, насамперед, донорам крові, чий неоціненний внесок рятує життя і підтримує здоров’я нації. 

Монета з нейзильберу має номінал 5 гривень, зі срібла – 10 гривень. Тираж – до 75 тис. та 5 тис. штук відповідно.

На аверсі монет в центрі зображено об’ємну краплю крові, яку оточують схематичні фігури людей, з’єднаних рукостисканнями. Цей образ є свідченням благородної спільної мети – рятувати життя. Від кожної фігури до центру кола рухаються стилізовані краплі крові, які символізують особистий внесок у донорство кожного небайдужого. Вгорі по центру розміщено малий Державний Герб України; написи: «Україна», номінал, графічний символ гривні ₴ та рік карбування.

На реверсі на дзеркальному тлі праворуч розташований напис «ЖИТТЯ», який стилізовано під систему для переливання крові з голкою. Цей елемент символізує процес забезпечення кров’ю судин, що зображені внизу ліворуч. Стилізована крапля та напис «ЖИТТЯ» гармонійно поєднуються в назву монети – «Крапля життя». Фактура матового тла, на якому розміщені всі ці елементи, символізує велику потребу в донорстві під час війни.

Джерело фото: НБУ 

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