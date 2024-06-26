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«Деякі люди навмисно масштабують проблему корупції, бо інакше може втрачатись сенс їх роботи» – Андрій Єрмак

16:41, 26 червня 2024
Андрій Єрмак: «Для багатьох людей, які займаються поширенням тез про «Україну – найкорумпованішу державу», мова точно не про інтереси країни».
«Деякі люди навмисно масштабують проблему корупції, бо інакше може втрачатись сенс їх роботи» – Андрій Єрмак
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Деякі люди навмисно масштабують проблему корупції в Україні, бо інакше може втрачатись сенс їх роботи. Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в соцмережах.

«Цікаво те, як часто боротьба з корупцією в Україні підміняється маніпуляціями і роботою виключно у власних інтересах.

Україна не є найбільш корумпованою країною світу. Корупція існує всюди, і для боротьби з нею в нас створена велика антикорупційна інфраструктура. Я постійно спілкуюсь із Західними партнерами, вони завжди відзначають наш рівень і успіхи в подоланні корупції.

Але деякі люди навмисно масштабують проблему, бо інакше може втрачатись сенс їх роботи.
Таким чином допомагаючи росіянам, які інвестують мільйони в просування на заході наративу «Україна - найкорумпованіша держава».

Де цей баланс між правдою і державними інтересами, та власними, заради проектів?

Зазвичай, для багатьох людей, які займаються поширенням тез про «Україну - найкорумпованішу державу», мова точно не про інтереси країни.

Але без країни не буде і цих людей» - зазначив він.

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