«Некоторые люди намеренно масштабируют проблему коррупции, потому что иначе может теряться смысл их работы» – Андрей Ермак

Андрей Ермак: «Для многих людей, занимающихся распространением тезисов об «Украине – самом коррумпированном государстве», речь точно не об интересах страны».

Некоторые люди намеренно масштабируют проблему коррупции в Украине, иначе может теряться смысл их работы. Такое мнение высказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в соцсетях.

«Интересно, как часто борьба с коррупцией в Украине подменяется манипуляциями и работой исключительно в собственных интересах.

Украина не самая коррумпированная страна мира. Коррупция существует повсюду и для борьбы с ней у нас создана большая антикоррупционная инфраструктура. Я постоянно общаюсь с Западными партнерами, они всегда отмечают наш уровень и успехи в преодолении коррупции.

Но некоторые люди намеренно масштабируют проблему, иначе может теряться смысл их работы.

Таким образом помогая россиянам, которые инвестируют миллионы в продвижение на мероприятии нарратива «Украина – самое коррумпированное государство».

Где этот баланс между правдой и государственными интересами и собственными ради проектов?

Обычно для многих людей, занимающихся распространением тезисов об «Украине – самом коррумпированном государстве», речь точно не об интересах страны.

Но без страны не будет и этих людей», - отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.