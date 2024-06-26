Руслан Стефанчук обозначил шаги, которые сделаны на пути искоренения коррупции

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обсудил стратегию искоренения коррупции на международном форуме.

Источник фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk

На международном форуме, посвященном содействию добропорядочности в публичном секторе, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил уверенность в четкой политической воле Украинского Парламента, Президента и Правительства в искоренении коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Тема эффективности борьбы с коррупцией является самым большим общественным запросом после вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Искоренение коррупции - это длительный и сложный путь, который мы должны пройти вместе. Ведь это требует консолидации усилий как государственного сектора, так и гражданского общества", - подчеркнул во время мероприятия Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Кроме того, он детально остановился на усилиях Украинского Парламента в вопросе обеспечения антикоррупционной политики. В частности, была усилена институциональная способность Национального антикоррупционного бюро Украины, с 21 марта 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура заработала как отдельный независимый орган прокуратуры со статусом юридического лица публичного права. Существенно улучшилась процессуальная самостоятельность руководителя САП. Кроме того, изменениями в Уголовный процессуальный кодекс Украинский Парламент отменил требование об обязательности коллегиального рассмотрения судьями ВАКС всех уголовных производств, что позволит ускорить оперативность рассмотрения дел и сделает невозможным избежание наказания из-за истечения сроков давности. А также с 1 января 2025 года вступает в силу Закон "О лоббировании", определяющий правовые основы лоббизма лучших европейских практик. В то же время в конце прошлого года возобновилось электронное декларирование для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

"Эти меры направлены на то, чтобы искоренить коррупцию, как явление. И в своем выступлении я заверил, что для этого есть четкая политическая воля Парламента, Президента, как главы государства, и Правительства", - отметил Председатель Верховной Рады Украины.

"Президент Украины, Верховная Рада Украины и Правительство Украины имеют четкую политическую волю на внедрение антикоррупционной политики. Для нас это безусловный залог нашего европейского и евроатлантического будущего", - акцентировал Спикер Парламента Украины.

Также Руслан Стефанчук отметил, что 25 июня - дата, ставшая исторической для Украины, дата, которая ознаменовала исторический шаг на пути к нашей евроинтеграции - открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз: "Это заслуга всех и каждого. Каждого украинца, который мечтает вернуться в наш европейский дом".

Наконец Спикер Парламента Украины выразил искреннюю благодарность партнерам Украины: "Самое ценное, что мы получили во время этой войны (борясь за победу и к ней стремимся) - это доверие друг к другу. Сегодня наша задача - сделать все для того, чтобы мы не потеряли его. Это принципы и ценности, за которые лучшие сыновья и дочери Украины отдают самое ценное, что у них есть, - жизнь и здоровье".

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