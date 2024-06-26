Миллионные хищения при закупке бронежилетов: разоблачили чиновника «Укрэнерго»

Чиновника «Укрэнерго» подозревают в хищении 8 млн грн при закупке бронежилетов.

Фото: САП

Правоохранители разоблачили на растрате государственных средств чиновника Национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом сообщила пресс-служба САП.

Было установлено, что в начале полномасштабного вторжения российской федерации в Украину в марте 2022 года начальник департамента НЭК «Укрэнерго» пролоббировал закупку за средства компании бронежилетов по значительно завышенным ценам.

«В результате таких умышленных действий предприятию-поставщику излишне уплачено более 8 миллионов гривен», - заявили в САП.

26 июня должностному лицу «Укрэнерго» сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В САП добавляют, что досудебное расследование по делу продолжается, а также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.