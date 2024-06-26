Практика судов
  1. В Украине

Миллионные хищения при закупке бронежилетов: разоблачили чиновника «Укрэнерго»

16:29, 26 июня 2024
Чиновника «Укрэнерго» подозревают в хищении 8 млн грн при закупке бронежилетов.
Миллионные хищения при закупке бронежилетов: разоблачили чиновника «Укрэнерго»
Фото: САП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили на растрате государственных средств чиновника Национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом сообщила пресс-служба САП.

Было установлено, что в начале полномасштабного вторжения российской федерации в Украину в марте 2022 года начальник департамента НЭК «Укрэнерго» пролоббировал закупку за средства компании бронежилетов по значительно завышенным ценам.

«В результате таких умышленных действий предприятию-поставщику излишне уплачено более 8 миллионов гривен», - заявили в САП.

26 июня должностному лицу «Укрэнерго» сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В САП добавляют, что досудебное расследование по делу продолжается, а также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Некоторые люди намеренно масштабируют проблему коррупции, потому что иначе может теряться смысл их работы» – Андрей Ермак

Андрей Ермак: «Для многих людей, занимающихся распространением тезисов об «Украине – самом коррумпированном государстве», речь точно не об интересах страны».

Президент ответил на петицию о бронировании водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки

Владимир Зеленский поручил премьер-министру ответить автору петиции о бронировании водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки

Владимир Зеленский подписал закон об обязательном владении английским языком госслужащими, полицейскими и прокурорами

Но заговорят чиновники, прокуроры и полицейские на английском не сразу.

В Резерв+ теперь виден актуальный статус бронирования – как посмотреть

В приложении Резерв+ актуальный статус бронирования отображается у 340 тысяч граждан.

Минцифры запускает новую услугу в Дії, где можно онлайн указать актуальное место жительства

Теперь актуальное место жительства можно указать в Дії в несколько кликов – Михаил Федоров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду