Мільйонні розкрадання під час закупівлі бронежилетів: викрили посадовця «Укренерго»

Посадовця «Укренерго» підозрюють у розкраданні 8 млн грн під час закупівлі бронежилетів.

Фото: САП

Правоохоронці викрили на розтраті державних коштів посадовця Національної енергетичної компанії «Укренерго». Про це повідомила пресслужба САП.

Було встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну у березні 2022 року начальник департаменту НЕК «Укренерго» пролобіював закупівлю за кошти компанії бронежилетів за значно завищеними цінами.

«Унаслідок таких умисних дій підприємству-постачальнику надлишково сплачено понад 8 мільйонів гривень», - заявили у САП.

26 червня посадовцю «Укренерго» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У САП додають, що досудове розслідування у справі триває, а також встановлюються інші особи, які можуть причетні до вчинення цього злочину.

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