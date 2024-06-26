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Мільйонні розкрадання під час закупівлі бронежилетів: викрили посадовця «Укренерго»

16:29, 26 червня 2024
Посадовця «Укренерго» підозрюють у розкраданні 8 млн грн під час закупівлі бронежилетів.
Мільйонні розкрадання під час закупівлі бронежилетів: викрили посадовця «Укренерго»
Фото: САП
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Правоохоронці викрили на розтраті державних коштів посадовця Національної енергетичної компанії «Укренерго». Про це повідомила пресслужба САП.

Було встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну у березні 2022 року начальник департаменту НЕК «Укренерго» пролобіював закупівлю за кошти компанії бронежилетів за значно завищеними цінами.

«Унаслідок таких умисних дій підприємству-постачальнику надлишково сплачено понад 8 мільйонів гривень», - заявили у САП.

26 червня посадовцю «Укренерго» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У САП додають, що досудове розслідування у справі триває, а також встановлюються інші особи, які можуть причетні до вчинення цього злочину.

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