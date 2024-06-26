Руслан Стефанчук означив кроки, які зроблені на шляху викорінення корупції

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив стратегію викорінення корупції на міжнародному форумі.

Джерело фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk

На міжнародному форумі, присвяченому сприянню доброчесності у публічному секторі, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив впевненість у чіткій політичній волі Українського Парламенту, Президента та Уряду у викоріненні корупції. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

«Тема ефективності боротьби з корупцією є найбільшим суспільним запитом після збройної агресії російської федерації проти України. Викорінення корупції — це тривалий і складний шлях, який ми маємо пройти разом. Адже це потребує консолідації зусиль і державного сектору, і громадянського суспільства», — наголосив під час заходу Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Крім того, він детально зупинився на зусиллях Українського Парламенту у питанні забезпечення антикорупційної політики. Зокрема, було посилено інституційну спроможність Національного антикорупційного бюро України, з 21 березня 2024 Спеціалізована антикорупційна прокуратура запрацювала як окремий незалежний орган прокуратури зі статусом юридичної особи публічного права. Істотно покращилася процесуальна самостійність керівника САП. Окрім того, змінами до Кримінального процесуального кодексу Український Парламент скасував вимогу щодо обов’язковості колегіального розгляду суддями ВАКС усіх кримінальних проваджень, що дасть змогу пришвидшити оперативність розгляду справ і унеможливить уникнення покарання через сплив строків давності. А також із 1 січня 2025 року набуває чинності Закон «Про лобіювання», що визначає правові засади лобізму кращих європейських практик. Водночас у кінці минулого року відновилось електронне декларування для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

«Ці заходи спрямовані на те, аби викорінити корупцію, як явище. І у своєму виступі я запевнив, що для цього є чітка політична воля Парламенту, Президента, як глави держави, та Уряду», — зауважив Голова Верховної Ради України.

«Президент України, Верховна Рада України та Уряд України мають чітку політичну волю на впровадження антикорупційної політики. Для нас це безумовна запорука нашого європейського та євроатлантичного майбутнього», — акцентував Спікер Парламенту України.

Також Руслан Стефанчук зазначив, що 25 червня — дата, що стала історичною для України, дата, яка ознаменувала історичний крок на шляху до нашої євроінтеграції — відкриття перемовин про вступ України до Європейського Союзу: «Це заслуга всіх і кожного. Кожного українця, який мріє повернутися до нашого європейського дому».

Насамкінець Спікер Парламенту України висловив щиру вдячність партнерам України: «Найцінніше, що ми здобули під час цієї війни (виборюючи перемогу і до неї прагнемо) — це довіру одне до одного. Сьогодні наше завдання — зробити все для того, щоби ми не втратили її. Це принципи й цінності, за які кращі сини й доньки України віддають найцінніше, що в них є, — життя та здоровʼя».

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