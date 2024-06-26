Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У Резерв+ відтепер видно актуальний статус бронювання – як побачити

15:32, 26 червня 2024
В застосунку Резерв+ актуальний статус бронювання відображається у 340 тисяч громадян
У Резерв+ відтепер видно актуальний статус бронювання – як побачити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Актуальний статус бронювання тепер відображається у 340 000 громадян в Резерв+. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Чому цього не було раніше? На жаль, відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру Оберіг залишається високим. Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці» - пояснила вона.

За її словами, команда Міноборони цифровізувала паперові бронювання. «Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру Оберіг. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян» - зазначила вона.

Як оновити документ

  • Натисніть три крапки справа від документу.
  • Виберіть «оновити документ».
  • Після цього ви побачите свій актуальний статус.

«Якщо ваше бронювання було лише на папері, статус «Заброньовано» з'явиться в застосунку. Якщо ваша бронь ще триває, але в застосунку цього не було — новий термін має відобразитись в Резерв+. Щоб бронювання відобразилось в електронному документі, не потрібно йти до ТЦК» - зазначила Черногоренко.

Що робити, якщо ваша бронь не з'явилась в Резерв+

Однак, як пояснила заступниця міністра, частину наказів про бронювання «не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу». Проте у Міноборони вже працюють над алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в Резерв+.

Також Міноборони разом з Мінцифрою та Мінекономіки готується до бета-тестування послуги електронного бронювання для підприємств.

Нагадаємо, постанова Кабміну про застосунок Резерв+, за словами Міноборони, начебто існує і була прийнята 10 травня. Але ця постанова опублікована не буде, що залишає під питанням правовий статус Резерв+.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міноборони не підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних. Отже, з 16 липня в Україні «на повну» запрацює механізм притягнення до відповідальності чоловіків, які не повідомили державі свої актуальні дані. Хоча повістки (поки) і не будуть надходити у вигляді електронних повідомлень на телефон, однак це і не потрібно – з урахуванням цифровізації і наявності у держави в електронному вигляді широкого набору персональних даних про громадян, покарання за порушення правил військового обліку зможуть уникнути лише ті порушники, які не ведуть жодного соціального життя, ніде не працюють, не навчаються, не мають житла чи авто.

Відповідно до закону про виконавче провадження підлягають примусовому виконанню рішення на підставі такого виконавчого документів, яка постанова органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом. Тобто, і постанова ТЦК про накладення штрафу є виконавчим документом.

Надалі ухилянт потрапить до Єдиного реєстру боржників. Так, відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження. Банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей у разі відкриття або закриття рахунку чи електронного гаманця фізичній або юридичній особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників, зобов’язані у день відкриття або закриття рахунку чи електронного гаманця повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове володіння англійською мовою держслужбовцями, поліцейськими і прокурорами

Але вони заговорять чиновники, прокурори і поліцейські англійською не відразу.

У Резерв+ відтепер видно актуальний статус бронювання – як побачити

В застосунку Резерв+ актуальний статус бронювання відображається у 340 тисяч громадян

Мінцифри запускає нову послугу в Дії, де можна онлайн вказати актуальне місце проживання

Відтепер актуальне місце проживання можна вказати у Дії у кілька кліків – Михайло Федоров.

Середня зарплата керівництва НАЗК за травень 2024 року склала 233 тисячі, Комісії з енергетики – 230 тисяч, НАДС – 218 тисяч грн – Мінфін

При цьому за квітень 2024 року найбільше – 401,8 тисяч грн – отримало керівництво Рахункової палати, а у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 375,6 тисяч грн.

Працівника столичної поліції запідозрили у «зливі» службової інформації про автомобілі власникам евакуаторів: що вирішив суд

Розгляд справи про участь посадовця поліції у створенні незаконного спеціального майданчика у Києві, куди евакуаторами звозили автомобілі для отримання грошей від їх власників, закінчився нічим.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду