В Резерв+ теперь виден актуальный статус бронирования – как посмотреть

В приложении Резерв+ актуальный статус бронирования отображается у 340 тысяч граждан.

Актуальный статус бронирования теперь отображается у 340 000 граждан в Резерве+. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

«Почему этого не было раньше? К сожалению, процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр «Оберег» остается высоким. Не всегда ТЦК вносят информацию о броне в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы» - объяснила она.

По ее словам, команда Минобороны цифровизировала бумажные бронирования. «Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег. Чтобы актуальная информация о броне отражалась в электронных военно-учетных документах наших граждан», - отметила она.

Как обновить документ

Щелкните три точки справа от документа.

Выберите «Обновить документ».

После этого вы увидите актуальный статус.

«Если ваше бронирование было только на бумаге, статус «Забронировано» появится в приложении. Если ваша бронь продолжается, но в приложении этого не было — новый термин должен отобразиться в Резерв+. Чтобы бронирование отразилось в электронном документе, не нужно идти в ТЦК», - отметила Черногоренко.

Что делать, если ваша бронь не появилась в Резерве+

Однако, как пояснила заместитель министра, часть приказов о бронировании «не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо». Однако в Минобороны уже работают над алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус Резерв+.

Также Минобороны вместе с Минцифрой и Минэкономики готовится к бета-тестированию услуги электронного бронирования для предприятий.

Напомним, постановление Кабмина о приложении Резерв+, по словам Минобороны, якобы существует и было принято 10 мая. Но это постановление опубликовано не будет, оставляющим под вопросом правовой статус Резерв+.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны не поддержало законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных. Итак, с 16 июля в Украине «на полную» заработает механизм привлечения к ответственности мужчин, не сообщивших государству свои актуальные данные. Хотя повестки (пока) и не будут поступать в виде электронных сообщений на телефон, однако это и не нужно – с учетом цифровизации и наличия у государства в электронном виде широкого набора персональных данных о гражданах, наказание за нарушение правил военного учета смогут избежать только нарушители, которые не ведут ни социальной жизни, нигде не работают, не учатся, не имеют жилья или авто.

В соответствии с законом об исполнительном производстве подлежат принудительному исполнению решения на основании такого исполнительного документов, как постановление органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законом. То есть и постановление ТЦК о наложении штрафа является исполнительным документом.

В дальнейшем уклонист попадет в Единый реестр должников. Так, сведения о должнике вносятся в Единый реестр должников одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства. Банки, небанковские поставщики платежных услуг, эмитенты электронных денег в случае открытия или закрытия счета или электронного кошелька физическому или юридическому лицу, внесенному в Единый реестр должников, обязаны в день открытия или закрытия счета или электронного кошелька сообщить об этом указанному в Едином реестре органу государственной исполнительной службы.

Автор: Наталья Мамченко

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