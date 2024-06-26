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Google отменяет непрерывную прокрутку результатов в поиске

15:42, 26 июня 2024
Вместо нее вернется привычная разбивка результатов поиска на страницы.
Google отменяет непрерывную прокрутку результатов в поиске
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Google решил отменить непрерывную прокрутку результатов поиска. Вместо этого вернется обычная разбивка результатов поиска на страницы. Об этом сообщает Search Engine Land.

Первые изменения заметят пользователи на компьютерах. На смартфонах эта функция перестанет работать в июле.

По словам Google, эти изменения будут способствовать более быстрому предоставлению результатов поиска по большему количеству запросов, вместо того, чтобы автоматически загружать результаты, которые пользователи явно не запрашивали.

Кроме того, компания сообщила, что автоматическая загрузка дополнительных результатов не существенно улучшила удовольствие от использования поисковика Google.

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