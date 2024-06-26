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Google скасовує безперервну прокрутку результатів у пошуку

15:42, 26 червня 2024
Замість неї повернеться звичне розбиття результатів пошуку на сторінки.
Google скасовує безперервну прокрутку результатів у пошуку
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Google вирішив скасувати безперервну прокрутку результатів у пошуку. Замість цього повернеться  звичне розбиття результатів пошуку на сторінки. Про це повідомляє Search Engine Land.

Першими зміни помітять користувачі на комп'ютерах. На смартфонах ця функція припинить працювати у липні.

За словами Google, ці зміни сприятимуть швидшому наданню результатів пошуку за більшою кількістю запитів, замість того, щоб автоматично завантажувати результати, які користувачі явно не запитували.

Крім того, компанія повідомила, що автоматичне завантаження додаткових результатів не суттєво покращило задоволення від використання пошуковика Google.

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