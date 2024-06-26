Працівника столичної поліції запідозрили у «зливі» службової інформації про автомобілі власникам евакуаторів: що вирішив суд

Розгляд справи про участь посадовця поліції у створенні незаконного спеціального майданчика у Києві, куди евакуаторами звозили автомобілі для отримання грошей від їх власників, закінчився нічим.

Джерело фото: focus.ua

Солом’янський районний суд міста Києва розглянув протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, складений відносно начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод Управління патрульної поліції у місті Києві Анатолія Пересадова.

Відповідний протокол за ч. 1 ст. 172-8 (незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень) Кодексу про адміністративні правопорушення ще 15 грудня 2023 року склав Департамент моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції НАЗК.

Протокол був складений НАЗК після того, як Анатолій Пересадов у 2023 році став фігурантом кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

За версією Державного бюро розслідувань, Анатолій Пересадов (у минулому – працівник ДАІ) разом з іншими посадовими особами Управління патрульної поліції у місті Києві та разом з представниками транспортної компанії «Експрес – Т» (серед іншого, компанія виконує послуги евакуації транспортних засобів), організували діяльність незаконного спеціального майданчика у Солом’янському районні Києва для зберігання тимчасово вилучених транспортних засобів. Власники автомобілів, що були доставлені евакуаторами на вказаний спеціальний майданчик, були змушені оплачувати як транспортування своїх автомобілів на майданчик, так і подальше їх зберігання і, власне, повернення своїх транспортних засобів.

Слідство вважає, що маючи доступ до Інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» та до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Анатолій Пересадов у 2022-2023 роках передавав третім особам інформацію щодо конкретних автомобілів та їх власників.

Зокрема, знайомих Анатолія Пересадова цікавили VIN коди автомобілів, інформація про те, чи потрапляв той чи інший автомобіль у ДТП, чи є відкриті виконавчі провадження щодо власників автомобілів, чи є у власників автомобілів не сплачені штрафи.

Пошукові запити посадовець робив з персонального комп’ютеру, а потім пересилав знайдену у базах даних інформацію її замовникам за допомогою сервісів Telegram та WhatsApp.

У травні 2023 року у службовому кабінеті Анатолія Пересадова відбувся обшук з подальшим вилученням його мобільного телефону, в якому збереглася переписка з замовниками службової інформації.

Сам Анатолій Пересадов провину не визнав. Він повідомив, що відповідно до своїх посадових обов’язків кожен день здійснює моніторинг та пошук інформації як в Інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції», так і в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів. Переважно пошук здійснюється ним на виконання кореспонденції, що надходить до відділу, а також в межах контролю за матеріалами, які перебувають на виконанні у його підлеглих. Зокрема, це інформація щодо автомобілів та їх водіїв, які вчинили ДТП, але зникли з місць дорожньо-транспортних пригод.

Разом з тим, до розгляду протоколу НАЗК по суті у Солом’янському райсуді столиці справа так і не дійшла.

Як зазначено в рішенні суду, у серпні 2023 року НАЗК отримало від Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції необхідні для складання протоколу матеріали щодо Анатолія Пересадова.

Відповідний протокол за ч. 1 ст. 172-8 КУпАП був складений НАЗК 15 грудня 2023 року, а до Солом’янського райсуду протокол надійшов 21 грудня.

Однак вже у квітні 2024 року виявилося, що суддя, якому після розподілу «дістався» протокол НАЗК – Олександр Бурлака, особисто знав Анатолія Пересадова та перетинався з ним у 2000-ні роки, ще коли працював в міліції. В ті роки Олександр Бурлака працював на різних посадах у Солом’янському райвідділі міліції, а Анатолій Пересадов – в місцевому ДАЇ.

30 квітня суддя Солом’янського райсуду Олена Мозолевська задовольнила заяву Олександра Бурлаки про самовідвід.

Повторний розподіл справи відбувся 8 травня.

Однак 11 червня суддя Солом’янського райсуду Києва Катерина Застрожнікова констатувала, що строки для накладення адміністративного стягнення відносно Анатолія Пересадова закінчилися ще 23 лютого 2024 року, оскільки адміністративне стягнення за корупційне правопорушення може бути накладене протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти закриття справи у зв’язку із закінченням строків накладання адміністративного стягнення. На думку прокурора, днем виявлення адміністративного правопорушення є день складання протоколу про адміністративне правопорушення відносно Анатолія Пересадова, а не день, коли НАЗК отримало відомості про обставини вчинення посадовцем поліції адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією.

Втім, провадження у справі про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-8 КУпАП відносно Анатолія Пересадова все ж було закрите судом у зв’язку із закінченням строків накладання адміністративного стягнення.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.