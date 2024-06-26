Сотрудника столичной полиции заподозрили в «сливе» служебной информации об автомобилях владельцам эвакуаторов: что решил суд

Рассмотрение дела об участии должностного лица полиции в создании незаконной специальной площадки в Киеве, куда эвакуаторами свозили автомобили для получения денег от их владельцев, закончилось ничем.

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Соломенский районный суд Киева рассмотрел протокол о совершении административного коррупционного правонарушения, составленный в отношении начальника отдела розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий Управления патрульной полиции в Киеве Анатолия Пересадова.

Соответствующий протокол по ч. 1 ст. 172-8 (незаконное использование информации, ставшей известной лицу в связи с исполнением служебных или других определенных законом полномочий) Кодекса об административных правонарушениях еще 15 декабря 2023 года составил Департамент мониторинга и контроля над исполнением актов законодательства о конфликте интересов и предотвращения коррупции НАПК.

Протокол был составлен НАПК после того, как Анатолий Пересадов в 2023 году стал фигурантом уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

По версии Государственного бюро расследований, Анатолий Пересадов (в прошлом – сотрудник ГАИ) вместе с другими должностными лицами Управления патрульной полиции в городе Киеве и вместе с представителями транспортной компании «Экспресс – Т» (в том числе компания выполняет услуги по эвакуации транспортных средств), организовали деятельность незаконной специальной площадки в Соломенском районе Киева для хранения временно изъятых транспортных средств. Владельцы автомобилей, доставленных эвакуаторами на указанную специальную площадку, были вынуждены оплачивать как транспортировку своих автомобилей на площадку, так и последующее их хранение и, собственно, возврат своих транспортных средств.

Следствие считает, что имея доступ к Информационно-коммуникационной системе «Информационный портал Национальной полиции» и к Единому государственному реестру транспортных средств Анатолий Пересадов в 2022-2023 годах передавал третьим лицам информацию о конкретных автомобилях и их владельцах.

В частности, знакомых Анатолия Пересадова интересовали VIN коды автомобилей, информация о том, попадал ли тот или иной автомобиль в ДТП, есть ли открытые исполнительные производства относительно владельцев автомобилей, есть ли у владельцев автомобилей не уплаченные штрафы.

Поисковые запросы служащий полиции делал с персонального компьютера, а затем пересылал найденную в базах данных информацию ее заказчикам с помощью сервисов Telegram и WhatsApp.

В мае 2023 года в служебном кабинете Анатолия Пересадова прошел обыск с последующим изъятием его мобильного телефона, в котором сохранилась переписка с заказчиками служебной информации.

Сам Анатолий Пересадов вину не признал. Он сообщил, что в соответствии со своими должностными обязанностями каждый день осуществляет мониторинг и поиск информации как в Информационно-коммуникационной системе «Информационный портал Национальной полиции», так и в Едином государственном реестре транспортных средств. Преимущественно поиск производится им на выполнение корреспонденции, поступающей в отдел, а также в пределах контроля за материалами, которые находятся на исполнении у его подчиненных. В частности, это информация относительно автомобилей и их водителей, совершивших ДТП, но скрывшихся с мест ДТП.

Вместе с тем, до рассмотрения протокола НАПК по сути, в Соломенском райсуде столицы дело так и не дошло.

Как отмечено в решении суда, в августе 2023 года НАПК получило от Департамента внутренней безопасности Национальной полиции необходимые для составления протокола материалы относительно Анатолия Пересадова.

Соответствующий протокол по ч. 1 ст. 172-8 КоАП был составлен НАПК 15 декабря 2023 года, а в Соломенский райсуд протокол поступил 21 декабря.

Однако уже в апреле 2024 года оказалось, что судья, которому после распределения «достался» протокол НАПК – Александр Бурлака, лично знал Анатолия Пересадова и пересекался с ним в 2000-е годы, когда работал в милиции. В те годы Александр Бурлака работал на разных должностях в Соломенском райотделе милиции, а Анатолий Пересадов – в местном ГАИ.

30 апреля судья Соломенского райсуда Елена Мозолевская удовлетворила заявление Александра Бурлаки о самоотводе.

Повторное распределение дела состоялось 8 мая.

Однако 11 июня судья Соломенского райсуда Киева Екатерина Застрожникова констатировала, что сроки для наложения административного взыскания в отношении Анатолия Пересадова истекли еще 23 февраля 2024 года, поскольку административное взыскание за коррупционное правонарушение может быть наложено в течение шести месяцев со дня его выявления, но не позднее двух лет со дня его совершения.

Прокурор в судебном заседании возражал против закрытия дела в связи с истечением сроков наложения административного взыскания. По мнению прокурора, днем ​​выявления административного правонарушения является день составления протокола об административном правонарушении в отношении Анатолия Пересадова, а не день, когда НАПК получило сведения об обстоятельствах совершения должностным лицом полиции административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Впрочем, производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-8 КоАП в отношении Анатолия Пересадова все же было закрыто судом в связи с истечением сроков наложения административного взыскания.

Автор Вячеслав Хрипун

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