Президент відповів на петицію щодо бронювання водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення

Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру надати відповідь автору петиції про бронювання водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення.

Президент Володимир Зеленський надав відповідь на електронну петицію, автор якої просив додати до категорії осіб, що претендують на отримання бронювання від мобілізації, водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення. Петицію було подано 3 травня, вона набрала більше 25 тисяч голосів.

Як зазначено у відповіді Президента, питання звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремої категорії військовозобов'язаних може вирішуватися виключно законом.

З 18 травня набрав чинності Закон від 11 квітня 2024 року № 3633-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», яким, зокрема, комплексно переглянуто положення Закону щодо категорій військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, організації і порядку бронювання військовозобов'язаних тощо.

Зважаючи на викладене, а також те, що організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні здійснюється Кабміном, а Міністерство оборони України через Генеральний штаб ЗСУ планує і здійснює управління заходами щодо мобілізації та демобілізації і бере участь у проведенні мобілізації і демобілізації в інших військових формуваннях, Президент звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора.

Нагадаємо, раніше член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав, що працівники підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення, будуть заброньовані, питання лише в обсягах бронювання, адже таких підприємств – десятки тисяч.

Автор: Наталя Мамченко

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