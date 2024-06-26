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Президент ответил на петицию о бронировании водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки

16:22, 26 июня 2024
Владимир Зеленский поручил премьер-министру ответить автору петиции о бронировании водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки
Президент ответил на петицию о бронировании водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки
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Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, автор которой просил добавить в категорию лиц, претендующих на получение бронирования от мобилизации, водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки. Петиция была подана 3 мая, она набрала более 25 тысяч голосов.

Как отмечено в ответе Президента, вопрос освобождения от призыва на военную службу при мобилизации отдельной категории военнообязанных может решаться исключительно законом.

С 18 мая вступил в силу Закон от 11 апреля 2024 г. № 3633-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», которым, в частности, комплексно пересмотрено положение Закона о категориях военнообязанных , которые не подлежат призыву военную службу во время мобилизации, организации и порядке бронирования военнообязанных и т.д.

Учитывая изложенное, а также то, что организационное руководство мобилизационной подготовкой и мобилизацией в Украине осуществляется Кабмином, а Министерство обороны Украины через Генеральный штаб ВСУ планирует и осуществляет управление мероприятиями по мобилизации и демобилизации и участвует в проведении мобилизации и демобилизации в других военных формированиях, Президент обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать поднятые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора.

Напомним, ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что работники предприятий, осуществляющих международные перевозки, будут забронированы, вопрос только в объемах бронирования, ведь таких предприятий – десятки тысяч.

Автор: Наталья Мамченко 

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Президент ответил на петицию о бронировании водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки

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