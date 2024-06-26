Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове володіння англійською мовою держслужбовцями, поліцейськими і прокурорами

Президент Володимир Зеленський 26 червня підписав закон про застосування англійської мови в Україні (законопроект 9432).
Відповідно до цього закону встановлюється перелік осіб, які зобов’язані володіти англійською мовою.
Так, вимога щодо обов’язковості володіння англійською мовою встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад:
1) державної служби категорії А;
2) державної служби категорій Б і В, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів;
3) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
4) військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
5) поліцейських середнього і вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
6) прокурорів;
7) у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Урядом;
8) керівників, членів виконавчого органу, членів наглядової ради (ради директорів) та інших посадових осіб державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
9) керівників державних наукових установ;
10) керівників закладів вищої освіти;
11) у сфері освіти і науки, перелік яких встановлюється Кабміном.
Однак заговорять англійською вони не відразу.
Так, вимоги щодо англійської для кандидатів на посаду держслужби категорії А та голів держадміністрацій набирають чинності через 2 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Вимоги стосовно всіх інших посадовців, вказаних у переліку, набирають чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану.
Додатково визначається, що під час воєнного стану в Україні вимога щодо володіння англійською мовою, передбачена для зайняття посад військовослужбовців та поліцейських, не застосовується.
Автор: Наталя Мамченко
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