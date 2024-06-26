Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове володіння англійською мовою держслужбовцями, поліцейськими і прокурорами

Але вони заговорять чиновники, прокурори і поліцейські англійською не відразу.

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Президент Володимир Зеленський 26 червня підписав закон про застосування англійської мови в Україні (законопроект 9432).

Відповідно до цього закону встановлюється перелік осіб, які зобов’язані володіти англійською мовою.

Так, вимога щодо обов’язковості володіння англійською мовою встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад:

1) державної служби категорії А;

2) державної служби категорій Б і В, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів;

3) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

4) військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

5) поліцейських середнього і вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) прокурорів;

7) у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Урядом;

8) керівників, членів виконавчого органу, членів наглядової ради (ради директорів) та інших посадових осіб державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

9) керівників державних наукових установ;

10) керівників закладів вищої освіти;

11) у сфері освіти і науки, перелік яких встановлюється Кабміном.

Однак заговорять англійською вони не відразу.

Так, вимоги щодо англійської для кандидатів на посаду держслужби категорії А та голів держадміністрацій набирають чинності через 2 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Вимоги стосовно всіх інших посадовців, вказаних у переліку, набирають чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану.

Додатково визначається, що під час воєнного стану в Україні вимога щодо володіння англійською мовою, передбачена для зайняття посад військовослужбовців та поліцейських, не застосовується.

Автор: Наталя Мамченко

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