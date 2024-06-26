У Мінкульті заговорили про скорочення кількості культурних закладів

Міністерство культури розглядає питання про скорочення кількості закладів у зв'язку зі зменшенням чисельності населення.

На всеукраїнському форумі «Культура під час війни. Людський капітал», що відбувся у Києві, заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко обговорив актуальні питання оптимізації мережі культурних закладів в Україні через різке скорочення населення країни внаслідок війни, пише «Інтерфакс-Україна».

Шевченко наголосив на необхідності розгляду питання щодо майбутньої мережі культурних закладів, оскільки українське суспільство зазнає значного демографічного спаду. За його словами, при нинішніх умовах виникає потреба у консультаціях та обговоренні можливостей оптимізації чи скорочення кількості таких закладів.

«Ми маємо різке скорочення населення, звучали сьогодні цифри - із 40 до 30 млн. Постає непросте питання мережі закладів культури, кадрове забезпечення. Мережа має близько 30 тис. закладів культури. І непросте питання, яке потребує обговорення й консультацій: чи потрібна оптимізація, чи потрібне скорочення? Якщо скорочується різко кількість населення, чи має залишатися такою ж мережа закладів культури? Так, хотілося б, щоб у кожному селі була бібліотека, але, на жаль, села вимирають, сільське населення скорочується», - зазначив Шевченко.

Заступник міністра також висловив підтримку ініціативі з множинного громадянства як однієї із можливих відповідей на виклики, що стоять перед українською культурною спільнотою. Водночас він висловив стурбованість щодо збереження зв'язку з українцями, які виїхали за кордон та мають статус закордонного українця.

За словами Шевченка, наразі близько 10 тисяч осіб мають офіційний статус закордонних українців, але їх реальна кількість сягає мільйонів. Він закликав до дій для збереження цих зв'язків та повернення українських емігрантів після завершення війни.

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