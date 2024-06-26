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В Минкульте заговорили о сокращении количества культурных учреждений

16:01, 26 июня 2024
Министерство культуры рассматривает вопрос о сокращении количества заведений в связи с уменьшением численности населения.
В Минкульте заговорили о сокращении количества культурных учреждений
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На всеукраинском форуме "Культура во время войны. Человеческий капитал", который состоялся в Киеве, заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко обсудил актуальные вопросы оптимизации сети культурных учреждений в Украине из-за резкого сокращения населения страны в результате войны, пишет "Интерфакс-Украина".

Шевченко отметил необходимость рассмотрения вопроса о будущей сети культурных учреждений, поскольку украинское общество испытывает значительный демографический спад. По его словам, при нынешних условиях возникает потребность в консультациях и обсуждении возможностей оптимизации или сокращения количества таких заведений.

"Мы имеем резкое сокращение населения, звучали сегодня цифры - с 40 до 30 млн. Возникает непростой вопрос сети учреждений культуры, кадровое обеспечение. Сеть имеет около 30 тыс. учреждений культуры. И непростой вопрос, который требует обсуждения и консультаций: нужна ли оптимизация или необходимо сокращение? Если сокращается резко количество населения, должна ли оставаться такой же сеть учреждений культуры? Да, хотелось бы, чтобы в каждом селе была библиотека, но, к сожалению, села вымирают, сельское население сокращается", - отметил Шевченко.

Заместитель министра также выразил поддержку инициативе по множественному гражданству как одному из возможных ответов на вызовы, стоящие перед украинским культурным сообществом. В то же время он выразил обеспокоенность относительно сохранения связи с украинцами, которые выехали за границу и имеют статус зарубежного украинца.

По словам Шевченко, сейчас около 10 тысяч человек имеют официальный статус зарубежных украинцев, но их реальное количество достигает миллионов. Он призвал к действиям для сохранения этих связей и возвращения украинских эмигрантов после завершения войны.

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