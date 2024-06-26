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Владимир Зеленский подписал закон об обязательном владении английским языком госслужащими, полицейскими и прокурорами

16:05, 26 июня 2024
Но заговорят чиновники, прокуроры и полицейские на английском не сразу.
Владимир Зеленский подписал закон об обязательном владении английским языком госслужащими, полицейскими и прокурорами
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Президент Владимир Зеленский 26 июня подписал закон о применении английского языка в Украине (законопроект 9432).

В соответствии с этим законом устанавливается перечень лиц, обязанных владеть английским языком.

Так, требование об обязательности владения английским языком устанавливается к лицам, претендующим на занятие должностей:

1) государственной службы категории А;

2) государственной службы категорий Б и В, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров;

3) глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

4) военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;

5) полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;

6) прокуроров;

7) в налоговых и таможенных органах, список которых устанавливается Правительством;

8) руководителей, членов исполнительного органа, членов наблюдательного совета (совета директоров) и других должностных лиц государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству;

9) руководителей государственных научных учреждений;

10) руководителей заведений высшего образования;

11) в сфере образования и науки, список которых устанавливается Кабмином.

Однако заговорят на английском они не сразу.

Так, требования по английскому для кандидатов на должность госслужбы категории А и глав госадминистраций вступают в силу через 2 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Требования, касающиеся всех других должностных лиц, указанных в перечне, вступают в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения.

Дополнительно определяется, что во время военного положения в Украине требование владения английским языком, предусмотренное для занятия должностей военнослужащих и полицейских, не применяется.

Автор: Наталья Мамченко 

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