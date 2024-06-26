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Мінцифри запускає нову послугу в Дії, де можна онлайн вказати актуальне місце проживання

15:14, 26 червня 2024
Відтепер актуальне місце проживання можна вказати у Дії у кілька кліків – Михайло Федоров.
Мінцифри запускає нову послугу в Дії, де можна онлайн вказати актуальне місце проживання
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У застосунку «Дія» тепер можна вказати актуальне місце проживання в кілька кліків. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Виправляйте помилки в реєстрі про зареєстроване місце проживання через Дію

Запускаємо на порталі Дія нову послугу — онлайн зможете актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків.

Як зрозуміти, що вам потрібно оновити дані про реєстрацію:

  • помилка при замовленні витягу про місце проживання в Дії
  • неактуальні дані у вашому або дитячому витягу
  • немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані
  • неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті

Також можете оновити ці дані про дитину. Їй витяг про реєстрацію потрібен, коли йде в садочок чи школу.

Що важливо. Це не зміна зареєстрованого місця проживання, це оновлення даних про нього. На цьому етапі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси й Миколаєва — повний перелік у коментарях залишу.

Подбайте, щоб у реєстрі про вас були актуальні дані. З Дією це легко зробити» - зазначив Федоров.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міноборони не підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних. Отже, з 16 липня в Україні «на повну» запрацює механізм притягнення до відповідальності чоловіків, які не повідомили державі свої актуальні дані. Хоча повістки (поки) і не будуть надходити у вигляді електронних повідомлень на телефон, однак це і не потрібно – з урахуванням цифровізації і наявності у держави в електронному вигляді широкого набору персональних даних про громадян, покарання за порушення правил військового обліку зможуть уникнути лише ті порушники, які не ведуть жодного соціального життя, ніде не працюють, не навчаються, не мають житла чи авто.

Відповідно до закону про виконавче провадження підлягають примусовому виконанню рішення на підставі такого виконавчого документів, яка постанова органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом. Тобто, і постанова ТЦК про накладення штрафу є виконавчим документом.

Надалі ухилянт потрапить до Єдиного реєстру боржників. Так, відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження. Банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей у разі відкриття або закриття рахунку чи електронного гаманця фізичній або юридичній особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників, зобов’язані у день відкриття або закриття рахунку чи електронного гаманця повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби.

Автор: Наталя Мамченко 

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