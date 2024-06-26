Україна – Бельгія: суперкомп'ютер оцінив, у якої збірної більше шансів на перемогу

Суперкомп'ютер Opta зробив прогноз на матч Євро-2024 Україна – Бельгія.

Фото: ФК Шахтар

У середу, 26 червня, відбудеться матч третього туру групового раунду Євро-2024 між Україною та Бельгією. Суперкомп'ютер Opta визначив, у якої команди більше шансів на перемогу.

На думку штучного інтелекту, фаворитом пари є збірна Бельгії – шанси на перемогу оцінюється у 56,1%. У підопічних Сергія Реброва цей показник складає 20,5%, а ймовірність нічиї у цьому матчі складає 23,4%.

Суперкомп'ютер Opta також провів 10 тисяч передматчевих симуляцій і лише в 44,8% Україна здобула результати, які дозволять вийти в 1/8 фіналу континентальної першості. Водночас бельгійці за версією ШІ мають 86,7% ймовірність на вихід у плей-оф змагань.

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