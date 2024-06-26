Практика судів
  1. Суспільство
  2. / Спорт

Україна – Бельгія: суперкомп'ютер оцінив, у якої збірної більше шансів на перемогу

15:24, 26 червня 2024
Суперкомп'ютер Opta зробив прогноз на матч Євро-2024 Україна – Бельгія.
Україна – Бельгія: суперкомп'ютер оцінив, у якої збірної більше шансів на перемогу
Фото: ФК Шахтар
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 26 червня, відбудеться матч третього туру групового раунду Євро-2024 між Україною та Бельгією. Суперкомп'ютер Opta визначив, у якої команди більше шансів на перемогу.

На думку штучного інтелекту, фаворитом пари є збірна Бельгії – шанси на перемогу оцінюється у 56,1%. У підопічних Сергія Реброва цей показник складає 20,5%, а ймовірність нічиї у цьому матчі складає 23,4%.

Суперкомп'ютер Opta також провів 10 тисяч передматчевих симуляцій і лише в 44,8% Україна здобула результати, які дозволять вийти в 1/8 фіналу континентальної першості. Водночас бельгійці за версією ШІ мають 86,7% ймовірність на вихід у плей-оф змагань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове володіння англійською мовою держслужбовцями, поліцейськими і прокурорами

Але вони заговорять чиновники, прокурори і поліцейські англійською не відразу.

У Резерв+ відтепер видно актуальний статус бронювання – як побачити

В застосунку Резерв+ актуальний статус бронювання відображається у 340 тисяч громадян

Мінцифри запускає нову послугу в Дії, де можна онлайн вказати актуальне місце проживання

Відтепер актуальне місце проживання можна вказати у Дії у кілька кліків – Михайло Федоров.

Середня зарплата керівництва НАЗК за травень 2024 року склала 233 тисячі, Комісії з енергетики – 230 тисяч, НАДС – 218 тисяч грн – Мінфін

При цьому за квітень 2024 року найбільше – 401,8 тисяч грн – отримало керівництво Рахункової палати, а у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 375,6 тисяч грн.

Працівника столичної поліції запідозрили у «зливі» службової інформації про автомобілі власникам евакуаторів: що вирішив суд

Розгляд справи про участь посадовця поліції у створенні незаконного спеціального майданчика у Києві, куди евакуаторами звозили автомобілі для отримання грошей від їх власників, закінчився нічим.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду