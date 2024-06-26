Практика судів
  1. В Україні
  2. / Спорт

Україна — Бельгія: де та коли дивитись матч на Євро-2024

12:24, 26 червня 2024
О 19:00 відбудеться матч третього туру групової стадії Євро-2024, у якому зустрінуться збірні України та Бельгії.
Україна — Бельгія: де та коли дивитись матч на Євро-2024
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вже сьогодні, 26 червня, збірна України проведе третій матч у групі E на Євро-2024 проти команди Бельгії у Штутгарті. Початок о 19:00 за київським часом.

Україна на старті континентальної першості програла Румунії (0:3), а потім здобула перемогу над Словаччиною (2:1).

Бельгія в першому турі Євро-2024 сенсаційно програла Словаччині (0:1), після чого обіграла Румунію (2:0).

Таким чином, перед останнім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

Прямий ефір буде доступним для українських уболівальників на регіональних телеканалах "Суспільного". Подивитися матч на них можна буде у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Також матч транслюватиме медіасервіс MEGOGO на своєму каналі "Футбол 1".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони буде використовувати засоби захисту інформації на базі сертифікатів НАТО

Кабмін затвердив експериментальний проект, за яким з метою уникнення потенційного завищення ступеня обмеження доступу до інформації розмежування доступу до інформації в інформаційній системі буде здійснюватися апаратними чи програмними засобами.

Ухилянти ризикують залишитися без зарплати, майна та під кримінальним розшуком – що з 16 липня зміниться для чоловіків

Повістки зможуть масово розсилати за останньою відомою адресою, а штрафи виписати заочно – надалі заблокувати рахунки ухилянтам, ініціювати процес стягнення їх майна, клопотати про примусову доставку до ТЦК і обмеження у праві керування авто.

БЕБ зможе давати доручення Державній прикордонній службі стосовно дозволу на перетин кордону певними особами

Бюро економічної безпеки включили до переліку органів, які мають право доручати Державній прикордонній службі додатково вивчати питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами.

Володимир Зеленський після візиту на Донеччину анонсував окрему розмову з урядовцями і відповідні висновки щодо них

Президент Зеленський: «Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки».

У територіальний резерв включатимуть з 45 років – Кабмін затвердив структуру військового резерву людських ресурсів

Територіальний резерв включатиме резервістів та військовозобов’язаних віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі, які призначені для доукомплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду