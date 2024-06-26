Україна — Бельгія: де та коли дивитись матч на Євро-2024

О 19:00 відбудеться матч третього туру групової стадії Євро-2024, у якому зустрінуться збірні України та Бельгії.

Вже сьогодні, 26 червня, збірна України проведе третій матч у групі E на Євро-2024 проти команди Бельгії у Штутгарті. Початок о 19:00 за київським часом.

Україна на старті континентальної першості програла Румунії (0:3), а потім здобула перемогу над Словаччиною (2:1).

Бельгія в першому турі Євро-2024 сенсаційно програла Словаччині (0:1), після чого обіграла Румунію (2:0).

Таким чином, перед останнім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

Прямий ефір буде доступним для українських уболівальників на регіональних телеканалах "Суспільного". Подивитися матч на них можна буде у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Також матч транслюватиме медіасервіс MEGOGO на своєму каналі "Футбол 1".

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