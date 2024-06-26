Украина — Бельгия: где и когда смотреть матч на Евро-2024

В 19:00 состоится матч третьего тура групповой стадии Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии.

Уже сегодня, 26 июня, сборная Украины проведет третий матч в группе E на Евро-2024 против команды Бельгии в Штутгарте. Начало в 19:00 по Киеву.

Украина на старте континентального первенства проиграла Румынии (0:3), а затем одержала победу над Словакией (2:1).

Бельгия в первом туре Евро-2024 сенсационно проиграла Словакии (0:1), после чего обыграла Румынию (2:0).

Таким образом, перед последним туром каждая команда квартета E имеет в своем активе по три очка и сохраняет шансы на выход в плейоф. Однако сборная Украины занимает последнее место в группе.

В 1/8 финала ЧЕ выйдут команды, которые финишируют в своих группах первыми и вторыми, а также четыре из шести лучших сборных, которые займут третьи позиции.

Параллельно с матчем Украина – Бельгия в другом поединке последнего тура группы E встретятся сборные Словакии и Румынии.

Прямой эфир будет доступен для украинских болельщиков на региональных телеканалах "Общественного". Посмотреть матч на них можно будет в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Также матч будет транслировать медиасервис MEGOGO на своем канале "Футбол 1".

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