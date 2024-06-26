Украина – Бельгия: суперкомпьютер оценил, у какой сборной больше шансов на победу

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на матч Евро-2024 Украина – Бельгия.

Фото: ФК Шахтар

В среду, 26 июня, состоится матч третьего тура группового раунда Евро-2024 между Украиной и Бельгией. Суперкомпьютер Opta определил, у какой команды больше шансов на победу.

По мнению искусственного интеллекта, фаворитом пары является сборная Бельгии – шансы на победу оцениваются в 56,1%. У подопечных Сергея Реброва этот показатель составляет 20,5%, а вероятность ничьи в этом матче составляет 23,4%.

Суперкомпьютер Opta также провел 10 тысяч предматчевых симуляций и лишь в 44,8% Украина получила результаты, позволяющие выйти в 1/8 финала континентального первенства. В то же время бельгийцы по версии ИИ имеют 86,7% вероятность выхода в плей-офф соревнований.

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