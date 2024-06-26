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Минцифры запускает новую услугу в Дії, где можно онлайн указать актуальное место жительства

15:14, 26 июня 2024
Теперь актуальное место жительства можно указать в Дії в несколько кликов – Михаил Федоров.
Минцифры запускает новую услугу в Дії, где можно онлайн указать актуальное место жительства
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В приложении «Дія» теперь можно указать актуальное место жительства в несколько кликов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Исправляйте ошибки в реестре о зарегистрированном месте жительства через Дію.

Запускаем на портале Дія новую услугу – онлайн сможете актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства в несколько кликов.

Как понять, что вам нужно обновить данные о регистрации:

  • ошибка при заказе выписки о месте жительства в Дії
  • неактуальные данные в вашем или детском извлечении
  • нет места жительства в паспорте в Дії, хотя вы зарегистрированы
  • неправильная дата регистрации в цифровом паспорте

Также можно обновить данные о ребенке. Ему выписка о регистрации нужна, когда идет в садик или школу.

Что важно. Это не изменение зарегистрированного места жительства, это обновление данных о нем. На этом этапе услуга доступна по всей стране, кроме некоторых общин временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, Одессы и Николаева — полный перечень в комментариях оставлю.

Позаботьтесь, чтобы в реестре о вас были актуальные данные. С Дія это легко сделать» - отметил Федоров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны не поддержало законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных. Итак, с 16 июля в Украине «на полную» заработает механизм привлечения к ответственности мужчин, не сообщивших государству свои актуальные данные. Хотя повестки (пока) и не будут поступать в виде электронных сообщений на телефон, однако это и не нужно – с учетом цифровизации и наличия у государства в электронном виде широкого набора персональных данных о гражданах, наказание за нарушение правил военного учета смогут избежать только нарушители, которые не ведут ни социальной жизни, нигде не работают, не учатся, не имеют жилья или авто.

В соответствии с законом об исполнительном производстве подлежат принудительному исполнению решения на основании такого исполнительного документов, как постановление органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законом. То есть и постановление ТЦК о наложении штрафа является исполнительным документом.

В дальнейшем уклонист попадет в Единый реестр должников. Так, сведения о должнике вносятся в Единый реестр должников одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства. Банки, небанковские поставщики платежных услуг, эмитенты электронных денег в случае открытия или закрытия счета или электронного кошелька физическому или юридическому лицу, внесенному в Единый реестр должников, обязаны в день открытия или закрытия счета или электронного кошелька сообщить об этом указанному в Едином реестре органу государственной исполнительной службы.

Автор: Наталья Мамченко 

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Минцифры запускает новую услугу в Дії, где можно онлайн указать актуальное место жительства

Теперь актуальное место жительства можно указать в Дії в несколько кликов – Михаил Федоров.

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