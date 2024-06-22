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Чи є формою мобінгу вимога пояснень за запізнення на роботу: роз'яснення

18:41, 22 червня 2024
Мобінг - це систематичні і тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця чи колег, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника.
Чи є формою мобінгу вимога пояснень за запізнення на роботу: роз'яснення
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Державна служба з питань праці нагадує, чи є вимога пояснень за запізнення на роботу формою мобінгу.

Мобінг - це систематичні і тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця чи колег, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника. Людина в цей час може піддаватися як психологічному так і емоційному тиску, що знижує продуктивність її праці і змушує недооцінювати свою професійну придатність.

Але слід розуміти, що вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Вимога щодо надання пояснень з приводу порушень трудового розпорядку не є проявом мобінгу.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що роботодавців почнуть перевіряти та штрафувати за вчинення цькування стосовно працівників. Відповідні зміни передбачає законопроект 11044, який в першому читанні ухвалила Верховна Рада.

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