Является ли формой мобинга требование пояснений за опоздание на работу: разъяснение

Мобинг – это систематические и длительные умышленные действия или бездействие работодателя или коллег, направленных на унижение чести и достоинства работника.

Государственная служба по труду напоминает, есть ли требование объяснений за опоздание на работу по форме моббинга.

Моббинг – это систематические и длительные умышленные действия или бездействие работодателя или коллег, направленных на унижение чести и достоинства работника. Человек в это время может подвергаться как психологическому, так и эмоциональному давлению, что снижает производительность его труда и заставляет недооценивать свою профессиональную пригодность.

Но следует понимать, что требования работодателя относительно надлежащего выполнения работником трудовых обязанностей, смена рабочего места, должности работника или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не считаются моббингом (травлей).

Требование о предоставлении объяснений по поводу нарушений трудового распорядка не является проявлением моббинга.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что работодателей начнут проверять и штрафовать за совершение травли в отношении работников. Соответствующие изменения предусматривает законопроект 11044, который в первом чтении приняла Верховная Рада.

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