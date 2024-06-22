Евросоюз и Украина могут подписать соглашение о гарантиях безопасности 26 июня — СМИ

Текст соглашения ЕС и Украина уже окончательно согласовали.

Украина и Европейский Союз могут подписать соглашение о гарантиях безопасности уже 26 июня. Об этом сообщило издание DW.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС на брифинге 21 июня объявило, что соглашение о безопасности между ЕС и Украиной подпишут в ближайшие дни. Он отметил, что текст соглашения уже окончательно согласован, процесс занял несколько месяцев.

Ожидается, что подписание соглашения состоится в среду, 26 июня.

В DW добавляют, что в соглашении идет речь не только о военной поддержке Украины со стороны ЕС, но и о финансовой поддержке, евроинтеграции и других сферах сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к переговорам о гарантиях безопасности с Ирландией.

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