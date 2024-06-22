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Євросоюз та Україна можуть підписати угоду про гарантії безпеки 26 червня — ЗМІ

14:11, 22 червня 2024
Текст угоди ЄС та Україна вже остаточно погодили.
Євросоюз та Україна можуть підписати угоду про гарантії безпеки 26 червня — ЗМІ
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Україна та Європейський Союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже 26 червня. Про це повідомило видання DW.

Високопосадовець ЄС на брифінгу 21 червня оголосив, що безпекову угоду між ЄС та Україною підпишуть протягом найближчих днів. Він зазначив, що текст угоди вже остаточно погодили, процес зайняв декілька місяців.

Очікується, що підписання угоди відбудеться у середу, 26 червня.

У DW додають, що в угоді йдеться не лише про військову підтримку України з боку ЄС, але й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

Раніше ми писали, що Україна готується до перемовин про гарантії безпеки з Ірландією.

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